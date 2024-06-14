Ahmet Çakar Acun Ilıcalı'yı yıkacak haberi verdi

Fenerbahçe’de herkesin nefesini tutarak beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirildi.

KAVGA BİTTİ

Sarı-lacivertlilerde 16 bin 464 üyenin oyunu alan Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım’a fark atarak 3. Kez başkanlığa seçildi.

Seçimde sonuçların belli olmasının ardından kürsüye çıkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım yıllardır süren kavgayı bitirerek birlik mesajı verdi.

ACUN ILICALI AZİZ YILDIRIM DAVASINA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe’de oluşan bu samimi ortam camiada hoş karşılanırken gözler şimdi de Acun Ilıcalı’nın Aziz Yıldırım’a açacağı davaya çevrildi.

"HUKUK NİYET OKUMAZ

Davada neler olacağı merakla beklenirken Ahmet Çakar’dan ilginç bir çıkış geldi.

İkili arasındaki gerilime değinen Ahmet Çakar Aziz Yıldırım’ın doğrudan suçlama yapmadığını belirterek “hukuk niyet okumaz” dedi ve Aziz Yıldırım’ın olası bir davadan ceza almayacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı hakkında yaptığı bir açıklamada, “bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum" demişti.

Yıldırım’ın bu sözleri üzerine Acun Ilıcalı savcılığa şikayette bulunmuş ve 10 milyon TL’lik tazminat davası açmıştı.