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UEFA Konyaspor'a cezayı kesti

UEFA, Konyaspor'un da içinde bulunduğu 11 kulübe ceza verdi

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 04:29
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Konyaspor'a UEFA'dan kötü haber

UEFA Konyaspor'a cezayı kesti
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UEFA, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle aralarında Konyaspor'un da bulunduğu 11 kulübe ceza verdi.

Yapılan açıklamaya göre 2022-2023 sezonundaki vadesi geçmiş borçları nedeniyle Cluj 250 bin euro, Osijek ve Konyaspor 150'şer bin euro, Olimpija Ljubljana 100 bin euro, Aris ve Valmiera 50'şer bin euro, Astana 30 bin euro, Borac Banja Luka, Kyzyl-Zhar ve Floriana 10'ar bin euro para cezası aldı.

Ödeme yükümlülüklerine kulüplerin bunu tekrarlamaları halinde Avrupa kupalarından men edilecekleri de belirtildi.

 

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