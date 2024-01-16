Konyaspor'da yeni dönem başladı. Fahrudin Omerovic imzaladı

Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi için daha önce Aykut Kocaman’ın yardımcısı olarak Konyaspor’da çalışmış olan Fahrudin Omerovic ile anlaşma sağladı.

63 yaşındaki deneyimli teknik direktör, düzenlenen bir törenle kulüple resmi sözleşme imzaladı. Törene, Konyaspor Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz da katıldı.

Kulübün yaptığı açıklamada, “Konyaspor camiasında uzun süre antrenörlük yapmış Fahrudin Omerovic’i aramıza yeniden katıldığı için memnuniyet duyuyor ve kendisine başarılar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Omerovic, Konyaspor’un tarihinde görev yapmış üçüncü Bosnalı teknik direktör oldu. Daha önce kulüpte görev alan Bosnalı teknik adamlar arasında Nenad Bijedic ve Saffet Susic de bulunuyor.

Nenad Bijedic, 13 Nisan 2000 tarihinde Konyaspor’un başına geçti ve 19 maçlık süreçte 13 galibiyet, 2 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. Bijedic, 27 Ekim’de görevinden ayrılarak Bursaspor ile anlaştı.

Saffet Susic ise 2004-2005 sezonunda Konyaspor’u yönettiği 30 maçta 12 galibiyet, 8 yenilgi ve 10 beraberlikle 1.47 puan ortalaması tutturdu.