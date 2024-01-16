Sinan Çetin'in oğlu Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı. Bir polisin şehit olmasına neden olmuştu

2016 yılında yaptığı kaza sonrası bir polisin şehit olmasına neden olan ve 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı ile nişanlandı.