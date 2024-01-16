Sinan Çetin'in oğlu Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı. Bir polisin şehit olmasına neden olmuştu

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile nişanlandı.
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Tahliye sonrasında medyadan uzak bir yaşam süren Rüzgar Çetin, 2019 yılında ilişkisini sonlandırdığı Mina Nur Çebi ile bir araya gelerek, ilişkilerine evlilik kararı alıp, aile arasında gerçekleştirilen bir törenle nişanlandı.
NE OLMUŞTU?
2016 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in kullandığı otomobil, bir polis aracına çarpmıştı.
Kazada 1 polis şehit olurken, 1 polis de yaralanmıştı.
Alkol testini reddeden Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Rüzgar Çetin'in cezaevinde bulunduğu 8 aylık süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesi kararı almıştı.
Diğer taraftan Rüzgar Çetin’in tahliyesinden kan parası çıktığı iddia edildi.
Şikâyetten vazgeçmek için 10 milyon lira isteyen polisin ailesi, 3 milyona anlaştığı iddia edildi.