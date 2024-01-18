Konyaspor’da sıcak saatler! Tutan gitti, atan yolda!

Recep Çınar / YENİÇAĞ

Konyaspor’da ara transferde çalışmaları sürüyor. Ligde bulunduğu durumdan biran önce kurtulmak isteyen yeşil-beyazlı kulüp transferde ise hareketli saatler geçiriyor. Konyaspor bugün sorun yaşadığı kalecisi ile yollarını ayırırken forvet hattı için ise taraftarını heyecanlandıracak bir isimle temasa geçti.

KONYASPOR’DA O FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Konyaspor Paul Bernardoni ile olan sözleşmesini fesih etti. Mali konularda problem yaşan Konyaspor’da alacaklarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle yeşil-beyazlı kulübü FIFA’ya şikayet eden Fransız eldiven Paul Bernardoni ile yollar ayrıldı.

Galatasaray maçı öncesi kadro dışı bırakılan oyuncuyla yapılan görüşmeler sonunda bu kararın alındığı öğrenildi. Konyaspor’un yaşanan bu gelişmelerin ardından transfer arayışlarına kaleci de eklerken yönetimin kısa süre içerisinde kaleye takviye yapması bekleniyor.

FORVETTE BOMBA PATLATMAK ÜZERE

Konyaspor forvet transferinde ise önemli bir ismi renklerine bağlamak üzere harekete geçti. Yeşil-beyazlıların bir süredir görüşme masasında olduğu o isim belli oldu. Yöneticilerin büyük gizlilik içerisinde yürüttüğü o transferdeki ismin M'Baye Niang olduğu öğrenildi.

Adana Demirspor ile problem yaşayan ve kadro dışı durumundaki futbolcunun Galatasaray’ın da radarında olması transferi zorlaştırsa da Konyasporlu yöneticiler bu isme yeşil-beyazlı formayı giydirmek için yoğun çaba gösteriyor. Hem futbolcunun menajeriyle hem de Adana Demirspor kulübüyle temas halinde olan Konyaspor’un oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği bilgisi öğrenildi.

