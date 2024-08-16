Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama

Konyaspor'dan flaş açıklama

Süper Lig'de bu akşam kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor'dan açıklama geldi.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, A Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Galatasaray karşısında güzel bir skorla mutlu bir şekilde ayrılırız. Geçen sezon kötü geçti bizim için. Bu transferleri de böyle kötü bir sezon geçirmemek için yaptık. Transferlerimiz ve takımın uyumu da çok güzel. Yarın güzel bir karşılaşma olacak ama 3 puanla ayrılan kesinlikle biz olacağız.

Bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray maçında stadyumun dolacağını düşünüyorum. Açıkladığımız bilet fiyatlarına ilişkin bizimde kulağımıza bir takım söylemler geliyor. Bizim 10 Haziran 2024 tarihinde kombine bilet fiyatları için açıklama yaptık. O tarihte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları dışında tüm müsabakalarda sabit bilet fiyatı uygulanacağını açıkladık. Herhangi bir kulübe karşı bir tutumumuz söz konusu değildir. Her takıma eşit mesafedeyiz. Hiçbir takıma almış olduğumuz bir tutum söz konusu değildir.

Konyaspor'da transfer sezonu kapanana kadar transfer çalışmaları devam edecek. Belki stoper ve forvet hattına bir takviye olma ihtimali var."



