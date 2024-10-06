Konyaspor'dan taraftarına 3 puanlık hediye

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konyaspor'dan taraftarına 3 puanlık hediye

Konyaspor, Trendyol Süper Ligi'n 8. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, taraftarı önünde ilk galibiyetini aldı.

Konyaspor, Trendyol Süper Ligi'n 8. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, taraftarı önünde ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Eyüpspor ile karşılaşan Konyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2. hafta Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken, 4 ve 6. haftalarda ise Kayserispor ve Sivasspor müsabakalarında golsüz berabere kaldı. Konya ekibi, deplasmandaki 4 mücadelede ise 6 puan topladı.

Ligin 8. haftasında Eyüpspor'u 2-1'lik skorla yenen Konyaspor, bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini elde etti.

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Konyaspor kötü gidişi durdurduKonyaspor kötü gidişi durdurdu

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Konyaspor, evindeki ilk galibiyetini aldı

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