Konyasporlu Sehic Suudi Arabistan'a transfer oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Khaleej'e transfer oldu.

Konyaspor'dan yapılan resmi açıklamada “Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic’in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor’umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic’e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

3 yıldır Konyaspor'un kaleciliğini yapan İbrahim Sehic burada çıktığı 99 maçta 119 gol yerken 30 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.