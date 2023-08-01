Konyasporlu Sehic Suudi Arabistan'a transfer oldu

Konyaspor'un 34 yaşındaki kalecisi İbrahim Sehic Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer oldu.

Konyasporlu Sehic Suudi Arabistan'a transfer oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Khaleej'e transfer oldu.

Konyaspor'dan yapılan resmi açıklamada “Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic’in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor’umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic’e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

3 yıldır Konyaspor'un kaleciliğini yapan İbrahim Sehic burada çıktığı 99 maçta 119 gol yerken 30 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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