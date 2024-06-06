Köpeğe tecavüz edip görüntüleri paylaşan kadının sapıklığına bulduğu çözüm daha da skandal

X (Eski adıyla Twitter) ve Telegram'da müstehcen videolar yayınlayarak bir anda ünlenen Denise Frazier her daim masum olduğunu iddia etti.

Bir köpeğe tecavüz ettiği videoları yayınladığı iddia edilen Frazier defalarca tutuklanmıştı.

Sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında ise Frazier, "Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmaya çözüm olarak yasal olan bir eyalete taşınacağım. Bu çözümü bulabilecek kadar zekiyim" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Denise Fraizer isimli genç bir kadın köpeklere tecavüz ettiği ve cinsel ilişkiye girmeye zorladığı görüntüleri ortaya çıkmasıyla doğal olmayan cinsel ilişki ve bir hayvana ağırlaştırılmış zulümle suçlanarak tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının sonrasında serbest bırakıldığını X'ten (Eski adıyla Twitter) paylaşan genç kadın gönderisinde, "Beni serbest bıraktılar. Yaptığım hata, Mississippi'de köpek olayını yapmaktı. Bunun yasal olduğu bir eyalete taşınacağım. Bu çözümü bulacak kadar dahiyim" ifadelerini kullandı.