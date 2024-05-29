Esra Erol’da büyük rezillik: Kocam, kayınpederim ve ben birlikte yattık

Esra Erol’un programına çıkan Songül Hanım, sosyal medyadan tanıştığı Nazım Taşan’la dünür oldu. Kızı Ümmü Gülsüm’ü Nazım Taşan’ın oğlu Ferdi Taşan’la evlendirdi.

"Kocası ve kayınpederi kızımı öldürdü" iddiası ile stüdyoya gelen Songül Hanım, 2 Mayıs'tan beri kayıp olan evli kızı Ümmü Gülsüm'ü arıyordu.

Songül Hanım damadı Ferdi Taşan ve dünürü Nazım Taşan'ın 11 aydır kızını kendisine göstermediklerini, sürekli “annesi kızını dövüyor” iddiası ile uzaklaştırma aldırdıklarını anlattı.

Esra Erol yaklaşık 1 aydır kayıp olan Ümmü Gülsüm bulup canlı yayına çıkarttı.

“KOCAM VE KAYINPEDERİM 70 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİRMEYE ÇALIŞTI”

Ümmü Gülsüm, “Tefecilerden borç almışlar. Bana da 70 bin lira kredi çektirmeye çalıştılar. Çekmeyince düşman oldular. Kayınpederim evin içinde şortla atletle gezebilirsin diyordu. Kendisi de çamaşırla geziyordu.

“KOCAM ‘BABAMIN KÖLELİĞİNİ YAPACAKSIN’ DİYORDU”

Sürekli tacizde bulundu. Kayınpederim kaç kere çocuğumu dövdü. Çıtımı çıkaramadım. Kocam ‘babamın köleliğini yapacaksın’ derdi. Kayınpederim kumar oynamaya kahveye yanında beni de götürüyordu” diye konuştu.

“KOCAM KADIN TAKLİDİ YAPARAK ERKEKLERİ DOLANDIRIYOR”

Kocası Ferdi Taşan hakkında da ilginç iddialarda bulunan Ümmü Gülsüm, “Kocam telefondan bir uygulama kullanıyor. Sesini değiştirip, erkeklerle konuşuyor. Çıplak fotoğraflar atıp dolandırıcılık yapıyor. Elektroşok aleti kullanıyor” dedi.

Ferdi Taşan ise karısı Ümmü Gülsüm’ün kendisini aldattığını ileri sürdü. Kamera kayıtlarının olduğunu söyleyen Ferdi Taşan, “Polis, savcı değilim kayıtları alamam ki ama fırıncılar bana kayıtları söylediler” şeklinde konuştu.

“KAYINPEDERİM BENİM TELEFONUMDAN ERKEKLERLE YAZIŞTI”

Kocası Ferdi Taşan’ın iddialarına yanıt veren Ümmü Gülsüm “Madem ben eve adam almışım kanıtları var mıymış? Mahallelilerden görenler var mıymış? Mahallelinin bağlanmasını istiyor. Bunlar sizin planınız Adana’yken benim Instagram ve Tiktok hesabımı çaldılar. Ne yaptılarsa yaptılar. Kayımpederim benim telefonumdan erkeklerle yazıştı” dedi.

“KAYINPEDERİM, KOCAM VE BEN AYNI ODADA YATARDIK”

Ümmü Gülsüm, programda herkesi şaşırtan bir iddiayı daha dile getirdi. “Kayınpederim, kocam ve ben aynı odada yatardık” diyen Ümmü Gülsüm, “Mahalledeki herkes biliyor. Tüm komşularımız biliyor. Kayınpederimin nasıl biri olduğunu tüm mahalle biliyor. Senin baban zaten sapık ki… Facebook hesabı incelensin kadınlarla neler konuştuğunu görürsünüz. Kadınlarla konuşup gelinine yani bana gelip ballandıra ballandıra anlatıyordu” diye konuştu.

“BEN BEKAR ADAMIM”

Kayınpederi Nazım Taşan ise “Ben bekar adamım, istediğimle konuşurum. Bu benim özel hayatım kimseyi de ilgilendirmez” sözleriyle cevap verdi.

"ANNEMİN YÜZÜNDEN YURTLARDA SÜRÜNDÜM"

Kocası ve kayınpederinin bulunduğu evden kaçıp neden annesine gitmediği hakkında da konuşan Ümmü Gülsüm, “Annem hiçbir zaman yanımda olmadı. Kaç defa beni ve kızımı dövdü, darp raporlarını ekibinize sunacağım. Bunu babada ve çevremdeki insanlara da sorabilirsiniz. Bu zamana kadar yurtlarda süründüm. Annem madem bana sahip çıktı, niye bu zamana kadar yurtlardaydım. Bebeğim annem yüzünden öldü. Kayınpederim Nazım ile annem sevgili” ifadelerini kullandı.