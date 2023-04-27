Köpeği ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Kocaeli’nin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Maksut K. (73), 'Hayasızca hareket' suçundan 5 ay hapis ve 600 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Köpeği ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Olay, 6 Ağustos 2020'de Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana geldi. Fatoş A. (37), sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiğinde, Maksut K.'nin hayvanı ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye çığlık atınca, Maksut K. toparlanıp pantolonunu giydi, iç çamaşırı elinde kaldı. Maksut K.'nin eline geçirdiği taşları attığı Fatoş A., 'İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar' diye bağırdı. Yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yi gözaltına aldı. Maksut K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maksut K. hakkında Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada karar çıktı. Avukat ve bazı hayvan derneklerinin de katıldığı duruşmada Maksut K., 'Hayasızca hareket' suçundan 5 ay hapis ve 600 TL idari para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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(Kaynak: DHA)

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