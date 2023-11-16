Köpeği ile oturan kadın ucuz kurtuldu! Çınar ağacı aydınlatma direğinin üzerine devrildi

istanbul Sarıyer’de kökünden sökülen çınar ağacı aydınlatma direğinin üzerine devrildi. Kaldırıma devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

KAYNAK: AA
Köpeği ile oturan kadın ucuz kurtuldu! Çınar ağacı aydınlatma direğinin üzerine devrildi

Olay, 15.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda kaldırımda bulunan çınar ağacı bir anda yan yatmaya başladı. Bir süre sonra kökünden sökülen ağaç büyük bir gürültüyle aydınlatma direğinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kesilen ağaç kaldırım üzerinden kaldırıldı.

KÖPEĞİ İLE OTURAN KADIN UCUZ KURTULDU

Ağacın devrildiğini gören Mert Efe Demiroğlu o anları, "Biz burada balık tutuyorduk, bir anda düşmeye başladı. Orada köpeği ile oturan bir bayan vardı, ağaç yavaş yavaş indiği için kurtuldu" dedi.

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