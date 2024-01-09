Güney Kore parlamentosu köpek eti ticaretinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını oyladı. Parlamentoda yapılan oylamada 2027 yılına kadar köpeklerin kesilmesi ve etinin satılmasını yasaklayan yasa tasarısı 208 evet oyu ile kabul edilerek onaylandı.

Yasayla birlikte köpek eti dağıtımı ya da satışının yanı sıra tüketmek için köpek beslemek ya da kesmek de yasaklandı. Köpekleri kesenler 3, eti için köpek yetiştirenler veya köpek eti satanlar ise en fazla 2 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek. Suçlu bununlar hapis cezasının yanı sıra 30 milyon won (22 bin 800 dolar) para cezası alabilecek.

Üç yıl içinde yürürlüğe girecek yasa ile çiftçiler ile restoran sahiplerine alternatif gelir ve istihdam sağlamaları için zaman tanınacağı bildirildi. Hükümet, köpek eti yetiştiricilerine de destek sözü verirken kasap ve restoranlar da işletmelerini kapatmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

İstatistiklere göre Güney Kore’de 2023 yılında köpek eti satışı yapan bin 600 restoran ve bin 150 köpek çiftliği bulunuyor.

Güney Kore’de önceki hükümetler köpek eti ticaretini yasaklama girişimlerinde bulundu fakat başarısızlıkla sonuçlandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeo ve eşi Kim Keon, köpeklere olan bağlılıkları ile tanınıyor ve çiftin 6 köpeği bulunuyor.