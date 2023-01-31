Can dostlarımızın hastalıklarına dikkat

Köpekler cinslerine göre değişkenlik gösteriyor olsalar da genel itibariyle şefkat ve sevilmeye muhtaç olan mükemmel canlılar. Günlük yaşamda onlarca köpek görürüz ve muhteşem derecede sevimliler. Ancak o masum canlılar da insanlar gibi hastalanabiliyor. Böyle bir durumda veterinere götürerek onlara büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Aslında o iyiliği kendinize yaparsınız. Çünkü o hastalık sizlere de bulaşabilir. İşte köpek sahiplenen bireylerin özellikle bilmesi gereken köpek hastalıkları…

KİSTHİYDATİK

Sakatat gibi gıdalardan bulabilen bu rahatsızlık Echinocock denilen parazit nedeniyle oluşmakta. Kisthiydatik rahatsızlığı olan köpeklerde belirgin sorunlar görülmemekle birlikte dışkılamada halka yada yumurta şeklinde belirtiler görülebilmekte.

TOKSOPLAZMA

Hastalık özellikle oral yoldan buluşabilmektedir. Oral yolla alınan parazitler çoğalarak kan ve lenf yolu ile beyin, akciğer, karaciğer ve plasenta gibi yerlere ulaşabilmektedir.

AŞIRI ZAYIFLIK

Mide ve bağırsakların aşırı dolu olması, yabancı cisim yutma, tümör, korku gibi durumlar nedeni ile ortaya çıkabiken iştah kaybı, özen gösterilmesi gereken ciddi bir durumdur. Aşırı zayıflık, halsizlik, kas kaybı, anemi gibi rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Veteriner hekim kontrolünde dengeli beslenme, vitamin ve mineral takviyesi yapılması gerekmektedir.

RAŞİTİZM

Köpeklerde raşitizm gelişim sürecinde daha fazla rastlanan bir kemik rahatsızlığıdır. Köpeğin yaşam kalitesini bozmaktadır. Kemik gelişimindeki aksaklığa dayalı olarak ya da daha sonraları ortaya çıkabilen bu hastalığın ilerleyen safhalarında köpeğin kemiklerinde gözle görülür deformeler, eğrilik problemleri, hatta kemiklerin güçsüz ve kolaylıkla kırılabilir bir hale gelmesi gözlemlenebilir.

DERİ VE CİLT SIKINTILARI

Hemen hemen her tür köpek birbirinden farklı şekilde deri rahatsızlığı yaşar. Bu durumu özellikle çok kaşınmaları durumda anlayabilirsiniz. Şişlik ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Bunun dışında normal olmayan bulgular olursa bir uzmana göstermenizde fayda vardır.

KULAĞIN MİKROP KAPMASI

Ağrılı bir rahatsızlık. Düzenli bir şekilde bakımı ve aşısı yapılmalı.

İDRAR YOLUNUN MİKROP KAPMASI

En yoğun görülen rahatsızlık. Eğer sağa sola kontrolsüz bir şekilde idrarını yapıyorsa veterinere göstermeniz gerek.

KUSMA

Bu durum zehirlenme ya da sindirim sisteminde meydana gelen bir sıkıntıdan kaynaklanıyor olabilir.

İSHAL

Kusmanın yanı sıra en çok görülen diğer bir rahatsızlık da ishal. Bu durum bir günde iki defa oluyorsa uzmana göstermeli…

ASALAKLAR

Asalakların olduğu yerde pire de olur. Köpeğin aşırı şekilde asalakların tacizine uğramaması için aşısını geciktirmemeli



AĞIZ DİŞ PROBLEMLERİ

Genelde köpeklerin ağız kokusu dayanılmaz olabilmektedir. İşte bu durum diş hastalığının belirtilerindendir. Kemikle beslediğiniz küçük bir köpeğiniz varsa kesinlikle kemik vermeyi bırakın. Çünkü, kırdıkları kemik ağız içinde yara oluşturarak mikrop kapmasına neden olur.

OBEZİTE HASTALIĞI

Obezite’nin en hızlı şekilde etkilediği ilk hayvanlardan biri de köpekler. Bu nedenle zamanında ve kıvamında besinler vermeli…

EKLEM ŞİŞKİNLİĞİ

Bir diğer adı Artrit olup, eklemde oluşan şişliklere denir. Daha çok ileri yaşlarda görülür.

ZEHİRLENME

Eğer sağlıklı, düzenli ve her türlü besinle besleniyorsa karşılaşabileceğiniz rahatsızlıklardan biri. Bu nedenle köpeğinizin bakımına, aşılarına ve yemesi gereken besinlere dikkat edin.

UYUZ

Sağlıklı hayvan derisinde bekler durumda bulunan bu parazit, kötü bakım şartları, sıcak, kalitesiz besin gibi etkenler sonucu ortaya çıkmaktadır. Taşma, tarama fırçası gibi ortak kullanım eşyaları ile kolaylıkla bulaşabilmekte.