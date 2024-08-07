Köpek su kuyusuna düştü

Kaynak: İHA
Köpek su kuyusuna düştü

Antalya'nın Demre ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Demre ilçesine bağlı Yavu Mahallesi'nde bulunan kuyudan köpeğin havlama seslerini duyan mahalle muhtarı Süleyman Karakaş, su kuyusuna yöneldi.

Karakaş, içinde az miktarda su bulunan kuyuda bir köpeğin mahsur kaldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya halat yardımıyla indi. Uzun süredir kuyuda olduğu düşünülen köpeği iple bağlayan itfaiye ekipleri, yukarı çekip köpeği kuyudan çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, özgürlüğüne kavuşmasının ardından seraların arasına doğru koşup gözlerden kayboldu.

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