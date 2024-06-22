Köpekle otobüse binen yolcuya büyük tepki! İnerken hakaret edip ölüm tehditleri yağdırdı

Ankara'da Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde yolcular arasında tartışma meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi, yolcu almak için duran otobüse binerken otobüstekiler ile arasında tartışma çıktı.

OTOBÜSE KÖPEKLE BİNEN KADINA TEPKİ

Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Otobüsten indirilen kişi yolculara hakaret etti. İnen yolcunun bu hareketi ise tepkileri çekti.

Otobüste yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla anbean ile kaydedildi.