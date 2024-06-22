Köpekle otobüse binen yolcuya büyük tepki! İnerken hakaret edip ölüm tehditleri yağdırdı

Kaynak: İHA
Köpekle otobüse binen yolcuya büyük tepki! İnerken hakaret edip ölüm tehditleri yağdırdı

Ankara Kızılay'da köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıkarken, o anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Ankara'da Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde yolcular arasında tartışma meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi, yolcu almak için duran otobüse binerken otobüstekiler ile arasında tartışma çıktı.

OTOBÜSE KÖPEKLE BİNEN KADINA TEPKİ

Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Otobüsten indirilen kişi yolculara hakaret etti. İnen yolcunun bu hareketi ise tepkileri çekti.

Otobüste yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla anbean ile kaydedildi.

aw231814-01.jpg

Son Haberler
Seyhan Nehri’nin rengi değişti. Bu görüntünün sebebi ne? Gündem
Seyhan Nehri’nin rengi değişti. Bu görüntünün sebebi ne?
Trabzonspor'a şok. Beşiktaş Onuachu için servet teklif etti Spor
Trabzonspor'a şok. Beşiktaş Onuachu için servet teklif etti
Gaziantep'te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu Yerel Haberler
Gaziantep'te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu
Fabrikada feci kaza Gündem
Fabrikada feci kaza
Yunus Akgün havalara uçtu Spor
Yunus Akgün havalara uçtu
Devlet vatandaşın arazisine el koyuyor. 2 ilde arazisi olanlar yandı. Karar çıktı Gündem
Devlet vatandaşın arazisine el koyuyor. 2 ilde arazisi olanlar yandı. Karar çıktı