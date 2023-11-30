Kopenhag puanı kaptı Galatasaray'ın işi zorlaştı

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun diğer maçında Bayern Münih ile Kopenhag golsüz berabere kaldı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Bayern Münih son dakikada penaltı kazandı. Hakem pozisyonu VAR'dan inceledi ve kararından vazgeçti.

Kopenhag bu sonuçla grupta Galatasaray ile puanını eşitledi ve averajla 2. sıraya yerleşti.

Sarı kırmızılı takım, bu sonuçla birlikte gruptan çıkması için son maçta Kopenhag'ı mağlup etmesi gerekecek.

Beraberlik Kopenhag'a yetecek.

Bayern Münih kazanmış olsaydı, Parken Stadı'nda oynanacak son maçta alınacak beraberlik Galatasaray'ı gruptan çıkaracaktı.

Bu arada A Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Bayern Münih, ilk kez puan kaybetti.

İŞTE A GRUBU PUAN DURUMU

1. Bayern Münih 5 4 1 0 11 6 +5 13

2. Kopenhag 5 1 2 2 7 8 -1 5

2. Galatasaray 5 1 2 2 10 12 -2 5

4. M.United 5 1 1 3 12 14 -2 4