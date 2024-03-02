Köprü üzerindeki 40 dakikalık operasyon film sahnelerini aratmadı! Köprü bariyerlerine çarpan kamyon havada asılı kaldı

Kaynak: İHA
Köprü üzerindeki 40 dakikalık operasyon film sahnelerini aratmadı! Köprü bariyerlerine çarpan kamyon havada asılı kaldı
ABD'nin Kentucky eyaletindeki köprü bariyerlerine çarpan bir kamyon havada asılı kalırken, sürücü 40 dakika süren operasyonla kurtarıldı. O anlar, film sahnelerini aratmadı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde Ohio Nehri üzerinde büyük bir kaza meydana geldi.

George Rogers Clark Memorial Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyon, bariyere çarparak köprüde asılı kaldı. Kamyon şoförünün kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, köprü, her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

40 DAKİKA SONUNDA KURTARILDI

Kaza yerine gelen ekip, kamyon şoförünü 40 dakika süren operasyonla kurtarmayı başardı. Louisville İtfaiye Şefi Brian O'Neill düzenlediği basın toplantısında, Kentucky'yi Indiana'ya bağlayan köprüde meydana gelen kazaya iki aracın daha karıştığını, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Louisville Metro Polis Departmanı, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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