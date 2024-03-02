İhracatta rekor kırıldı ama Türkiye'nin dış ticaret açığı da ortaya çıktı

Türkiye'nin İhracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman’da açıklandı.

20 SEKTÖR İHRACATI ARTIRDI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe,Türkiye’nin şubat ayı ihracat performansıyla ilgili şunları söyledi:

“Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre şubatı 21,1 milyar dolarlık ihracatla tamamladık. Böylece tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatına ulaşmış bulunuyoruz. 2023’ün Şubat ayında deprem etkisiyle ihracatta ciddi bir daralma yaşamıştık. Bu nedenle 2022 ile bir kıyaslamanın daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Şubat 2022’ye göre yüzde 6 artıdayız. Geçen ay 27 sektörümüzden 20’si ihracatını arttırdı"

TİCARET BAKAN ÖMER BOLAT İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARINI AÇIKLADI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklaması da şöyleydi

"Şubat 2024'te, ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşerek rekor bir seviyeye ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat değeri elde edilmiş oldu. İthalatımız ise yüzde 8,5 azalarak 28 milyar 87 milyon dolara geriledi, bu da ihracatın ithalatı karşılama oranını önemli ölçüde artırdı. Bu veriler ışığında, ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor. Hükümet olarak, ihracatımızı daha da artıracak ve dış ticaret dengemizi güçlendirecek politikalara odaklanmaya devam edeceğiz."

Türkiye 21 Milyar 86 milyon dolarlık ihracatla rekor kırdığı ortadaydı ancak bir de dış ticaret açığına bakmak gerekiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a göre ithalatta da yüzde 8,5'luk bir düşüş yaşandığını ifade etti. Bolat ithalat rakamları 28 Milyar 87 milyon dolar olduğunu açıklarken, Türkiye'nin şubat ayındaki dış ticaret açığı 7 Milyar dolar olarak kayıtlara geçti.