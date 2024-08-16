Köprü ve otoyol ücretlerine zam. Bu geceden itibaren geçerli olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köprü ve otoyol ücretlerine zam. Bu geceden itibaren geçerli olacak

Türkiye'de köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesi, bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. İşte fiyatlar...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiğini duyurdu.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Yeni düzenleme ile birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobiller için geçiş ücreti 70 TL olarak belirlenirken,
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL oldu.
Osmangazi Köprüsü’nde ise otomobil geçiş ücreti 555 TL olarak belirlendi.

Çanakkale Köprüsü’nden otomobiller için geçiş ücreti 585 TL olurken, İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu’nda otomobiller için 187 TL’lik yeni ücret uygulamaya konuldu.

İstanbul-İzmir Otobanı ise Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil olmak üzere otomobiller için 1370 TL oldu.

1.png

2.png

3.png

4.png

header.jpg

Son Haberler
İran'ın İsrail'e ne zaman saldıracağını açıkladı Dünya
İran'ın İsrail'e ne zaman saldıracağını açıkladı
Yeniçağ Gazetesi: 17 Milyon vatandaş muhtaç hale getirildi Gündem
Yeniçağ Gazetesi: 17 Milyon vatandaş muhtaç hale getirildi
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Diyanet Vakfı'na şok dava! İki isme 14 yıl hapis cezası isteniyor Gündem
Diyanet Vakfı'na şok dava! İki isme 14 yıl hapis cezası isteniyor
Galatasaray Konyaspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Konyaspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Ümit Özdağ’ın işaret ettiği anket şirketi sahibi konuştu Gündem
Ümit Özdağ’ın işaret ettiği anket şirketi sahibi konuştu