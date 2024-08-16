Köprü ve otoyol ücretlerine zam. Bu geceden itibaren geçerli olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiğini duyurdu.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Yeni düzenleme ile birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobiller için geçiş ücreti 70 TL olarak belirlenirken,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL oldu.

Osmangazi Köprüsü’nde ise otomobil geçiş ücreti 555 TL olarak belirlendi.

Çanakkale Köprüsü’nden otomobiller için geçiş ücreti 585 TL olurken, İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu’nda otomobiller için 187 TL’lik yeni ücret uygulamaya konuldu.

İstanbul-İzmir Otobanı ise Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil olmak üzere otomobiller için 1370 TL oldu.