Köprü ve tünellere bir zam daha!

Türkiye güne yine zam haberiyle başladı. Yap-işlet-devret (YİP) projeleri vatandaşı cebindeki paradan etmeye devam ediyor. Garantili projeler hazine'yi eritti. Dolar ile Euro yükseldikçe şirketlere kur farkı ödenmeye devam ediyor.

3 KÖPRÜ VE 1 TÜNELDEN GEÇİŞE ZAM

Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli Köprüsü’nden geçişlere zam geldi. Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.360 TL Çanakkale Köprüsü’nde için 1.029 TL Avrasya Tüneli’nde 289 TL YSS Köprüsü’nde 248 TL ödeyecek.

1 EKİM'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yeni tutarları açıkladı ve “Garanti edilen günlük araç geçiş sayısı tutturulamazsa, Hazine her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.360, Çanakkale Köprüsü’nde 1.029, Avrasya Tünelinde 289 ve YSS Köprüsünde 248 TL ödeyecek” dedi. Ücret farkı 1 Ekim’den geçerli olacak.

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e övgü dolu sözler! Yandaş şaşırttı