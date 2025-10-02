Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e övgü dolu sözler! Yandaş şaşırttı

New York'taki Türkevi'nde yerel saatle 27 Eylül akşamı basına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "KAAN'ın motorları ABD Kongresi'nde bekliyor, onların lisansı durmuş durumda" ifadeleri gündem olmuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağının havalanamayacağı ve hatta Endonezya'ya satışının gerçekleşemeyeceği gibi yorumlar yapılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaretinde milli muharip uçak ‘KAAN’a destek mesajı verdi. Özel "Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN, gücünü dışarıdan değil milletimizden alıyor. Milli gururumuz KAAN’ın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan Özgür Özel’e 'KAAN çıkışı' sebebiyle övgü dolu sözler geldi.

"BUNU SÖYLEYEREK DE MUHALEFET LİDERİ OLUNUR"

“İşte bu kadar! Bunu söyleyerek de muhalefet lideri olunur” diyen Ahmet Hakan, “Helal olsun Özgür Özel’e” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın bugünkü köşesinden ‘Özgür Özel’in Kaan Paylaşımı’ başlıklı kısım şöyle:

"KAAN için şöyle dedi Özgür Özel:

“KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN’ın sonuna kadar arkasındayız.”

İşte bu kadar! Bunu söyleyerek de muhalefet lideri olunur.

Helal olsun Özgür Özel’e.

Keşke Özgür Özel’in KAAN karşısında sergilediği şu milli şuur:

- CHP yönetiminin tamamında.

- CHP’li gazetecilerde.

- CHP’nin medyasında.

- CHP’nin sosyal medya askerlerinde.

- CHP’nin örgütlerinde.

- CHP’nin tabanında.

Olsa...

Özgür Özel’in KAAN karşısında sergilediği bu milli tutum, ancak o zaman toplumun tüm kesimleri tarafından çok samimi bulunur ve hararetle desteklenir."

Özgür Özel'i öven Ahmet Hakan'a sosyal medyada 'görmek istediğimiz hareketler' yorumları yağdı.

