Köprüden ırmağa uçan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Köprüden ırmağa uçan otomobilin sürücüsü öldü

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bir otomobil köprüden ırmağa uçtu. Yaşanan kazada 35 yaşındaki Mücahit Yancı yaşamını yitirdi.

Saat 11.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Tecer Köprüsü'nde meydana gelen kazada, Mücahit Yancı’nın kontrolündeki 58 ACD 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte Tecer Irmağı'na uçtu. İhbar sonrası bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yancı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemeden sonra cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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