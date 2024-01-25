Köprüden karşıya geçmek için asansöre binen kadın asansörde mahsur kaldı

Kaynak: DHA
Köprüden karşıya geçmek için asansöre binen kadın asansörde mahsur kaldı
Tekirdağ’da üst geçitten aşağı inmek için kullandığı asansöre binen kadın asansörde mahsur kaldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi’nde bulunan Vahit İnce Üst Geçidi’nde meydana gelen olayda, İsmetpaşa Mahallesi'nde perşembe pazarından evine dönen bir kadın, üst geçitten aşağı inmek için asansöre bindi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Asansörün kapılarının açılmadığını fark eden kadın içeride mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kadını bulunduğu yerden kurtardı.

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