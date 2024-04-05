'Körfezli dev banka Yapı Kredi'ye talip' dendi. Koç Holding anında açıklama yaptı

Yapı Kredi Bankası’na dev Arap bankasının talip olduğu iddia edildi.

Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, First Abu Dhabi Bank'in (FAB) yurt dışındaki büyüme fırsatları arayışı kapsamında, Yapı Kredi Bankası da dahil olmak üzere Türkiye'deki potansiyel satın alma hedeflerini değerlendirdiği belirtildi.

Kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük bankası olarak bilinen FAB'ın Türkiye'deki birkaç bankanın sahipleriyle ön görüşmeler yaptığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre; FAB, şu anda 241.6 milyar lira (7.6 milyar dolar) değerlemeye sahip olan Yapı Kredi'yi satın alma olasılığını birkaç aydır değerlendiriyor.

Öte yandan, Yapı Kredi hisselerinin Borsa İstanbul'daki işlem sırasında devre kesici uygulaması başladı.

KOÇ HOLDİNG’DEN ANINDA AÇIKLAMA GELDİ

Koç Holding, First Abu Dhabi Bank'ın Yapı Kredi Bankası ile ilgilendiği haberlerinin ardından KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır.

Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."