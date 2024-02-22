Köri soslu kremalı mantarlı tavuk. Çok lezzetli. Restoranlarda çok pahalı

Köri soslu kremalı mantarlı tavuk, evde kolayca yapabileceğiniz ve restoranlarda yüksek fiyatlara satılan bir yemektir. Köri soslu kremalı mantarlı tavuk yapmak için şu malzemelere ihtiyacınız olacak:

3 adet tavuk göğsü, 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ 300-400 gram mantar, 1 paket sıvı krema, 1 tatlı kaşığı köri yparım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı parmesan peyniri, (isteğe bağlı)

Köri soslu kremalı mantarlı tavuk yapmak için şu adımları izleyin:

Tavuk göğsünü küçük küçük doğrayın. Soğanı ince ince doğrayın. Mantarların kabuklarını soyun ve yıkayın veya silin. Sonra küçük küçük doğrayın. Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Tavuk etlerini de soğanların üzerine ilave edin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Mantarları da tavaya ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin. Sıvı kremayı, köriyi, karabiberi, kekiği, tuzu ve parmesan peynirini (varsa) tavaya ilave edin ve iyice karıştırın. Kısık ateşte birkaç dakika daha pişirin. Sosun koyulaşmasını bekleyin. Köri soslu kremalı mantarlı tavuğunuz hazır. Pilav, makarna veya salata ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!