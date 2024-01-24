Korktuğu için ameliyat olmak istemiyordu ölü bulundu

Sivas'ta Yenidoğan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Hüseyin Gökçen adlı bir kişi, yaşadığı evinde annesi tarafından ölü olarak bulundu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda Gökçen'in ölümü şüpheli bulundu. Gökçen'in cansız bedeni olay yerinden alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor. Gökçen'in yakınları, pankreas hastalığına sahip olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini, ancak korktuğu için ameliyat olmadığını ifade ettiler. Gökçen'in pankreasının patlaması ihtimali üzerinde duruluyor. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma devam ediyor.