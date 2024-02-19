Korku filmi gibi cinayet. Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp gömen şahıs tutuklandı

Çanakkale Biga ilçesinde dün yaşanan olayda iddialara göre, Fırat Yıldızhan boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem’in Lapseki’deki evinin önüne gelerek, konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i evinin önünden otomobille alarak, Lapseki’den Biga istikametine doğru yola çıktı.

Bu esnada Fırat Yıldızhan ve Saliha Gizem arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi sonucu Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i iple boğarak öldürerek cesedini Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat sahasına gömdü.

Saliha Gizem’e ulaşamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine ihbar etti. Yapılan detaylı araştırma neticesinde Saliha Gizem’in Lapseki’den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile beraber ilçeden ayrıldığı saptandı. Bunun üzerine polis ekiplerince Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği iddia edilen kardeşi Y.Y. (20) gözaltına alındı. Cinayeti de itiraf ettiği ileri sürülen Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem’in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi.

Polis ekipleri sabah saat 07.00 sularında Çavuşköy Mahallesi’ndeki hafriyat alanından Saliha Gizem’in cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinden sonra Saliha Gizem’in cansız bedeni kesin ölüm nedeni tespiti adına otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Gözaltındaki Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla mahkemeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri alınan ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Y.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.