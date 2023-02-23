﻿Korku, kaçış, vurgun!!!

Gazeteler dün "korku, panik ve kaçış" diye başlıklar atmıştı...

42 binden fazla yurttaşın can verdiği depremin en çok vurduğu Maraş ve Hatay gibi şehirlerin boşaldığı yazılıyor...

Hatay'ın ilçeleri İskenderun, Defne ve Antakya'da ise

sokaklarda, caddelerde, sahillerde insan yokmuş diye haberler yansıyor...

İlk depremde hasar alan Hatay Valiliği binasının bir bölümünün son sarsıntıda yıkılması da endişeyi büyütmüş...

Bölgede halen çadır sıkıntısından söz edilirken, Antep ve Malatya gibi şehirler de büyük oranda boşalmış, kentlerin çıkışları otomobil yoğunluğundan kilitlenmiş...

İnsanlar Orta Anadolu'ya ve batı kentlerine doğru adeta kaçarcasına giderken, benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuş...

Çünkü 6 kişinin öldüğü ve 562 yurttaşın yaralandığı Hatay'daki 6.4 ile 5.8 şiddetteki son depremler bölgedeki paniği daha da arttırmış...

Bu iki deprem az hasarlı da olsa evlerine girme hazırlığı yapan yurttaşları iyice endişelendirirken, yüz binlerce insan çareyi başka şehirlere göç etmekte bulmuş...

Gazetecilerin bölgeden aktardıklarına göre, Hatay'daki son iki sarsıntının ardından Adana ve Antep'te de bazı yurttaşlar sabahı bile beklemeden yollara koyulmuş...

Psikolojisi bozulan ve sinir krizi geçiren yurttaşlar hastanelere akın ederken, yedi kentte 130 okulun darbe alması ve 100 bin öğrencinin başka kentlere nakledilmesi de deprem bölgesinden göçü iyice yoğunlaştırmış...

Ancak depremin ardından 14 milyon kadar yurttaşın yaşadığı 11 kentte, kabusu andıran korku ve panik manzarasının boyutları yukarıdaki haberlerden ibaret değil...

İSTANBUL'DA KİRA SOYGUNU!!!

6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen iki büyük deprem ve Hatay'da 4 gün önce meydana gelen iki sarsıntının ardından bölgedeki milyonlarca insan diken üstünde dururken ve iktidar 139 bin binanın yıkıldığı bölgede, 400 bin civarındaki bağımsız bölümün (yani konut ve iş yerinin) bir yıl içerisinde yapılacağını vaat ederken, göç edenler Orta Anadolu ile batı kentlerinde büyük sıkıntıların kucağına sürükleniyor!..

Başta Naci Görür olmak üzere, yer bilimci profesörler büyük İstanbul depreminin "eli kulağında" olduğunu öne sürerken; Maraş, Hatay ve çevresinden kaçan insanların bir bölümünün Türkiye'nin en büyük metropollerine gitmesi, zaten büyük boyutlarda olan konut sıkıntısını iyice çıkmaza sokuyor...

En az 130 bin kişinin göç ettiği Ankara'da kiraların yüzde 100 arttığı haberi dünkü gazetelere yansıdı...

Konya'da da kiralar en az yüzde 40 yükseltilmiş...

Güvenli olduğu öne sürülen İstanbul'un Anadolu yakasındaki Ataşehir, Kadıköy Ümraniye, Kartal gibi bölgelerde, zaten iyice sapıtan kiralar akıl almaz boyutlara ulaşmış...

Dün yaptığımız bir araştırmada, bırakın 170-150-130 ve 110 bin liraya kiralanan Kadıköy sahilinde, deniz gören lüks konutları; Minibüs Caddesi olarak bilinen bölgeye yakın kesimlerde bile kiralar 20- 30-40 bin liraya kadar yükselmiş...

Bu arada, kentsel dönüşümü devam eden Fikirtepe bölgesinde 4 yıl önce yapılan rezidanslar ve çevresinde de "1 artı 1" konutların kiraları bile 20 bin liraya dayanmış...

Hem Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların akın etmesi, hem Orta Doğu'dan gelenlerin yoğunluğu nedeniyle ev fiyatları ve kiraların fahiş oranlara yükseldiği İstanbul'un birçok bölgesinde artık 10 bin liranın altında az odalı konut bile bulunamıyor...

İşte Maraş depreminden kaçanların da akınıyla, Kocaeli, Bursa, Antalya, Aydın ve çevresinde de kiraların fahiş boyutlara ulaşması, depremle birlikte Türkiye'nin sosyo ekonomik çıkmazının giderek büyüyeceğinin işareti...

ŞİLE'YE DEPREM AKINI!..

Bazı yerel yöneticilerle deprem uzmanlarının az riskli olarak gösterdiği İstanbul'un Anadolu yakasındaki Ömerli-Şile- Ağva hattında da konut fiyatları ile kiralar fahiş oranlara yükselmiş...

Büyük bölümü iki katlı villalardan oluşan bu bölgelerin güvenli olduğunun öne sürülmesi ve yüksek apartman bulunmaması deprem endişesi yaşayan yurttaşların bölgeye akın etmesine yol açmış...

Depremin hemen sonrasında Şile ve çevresine giden otoyolda özellikle hafta sonları trafik sıkışıklığı yaşanırken, emlakçılar konut arayan yurttaşların taleplerine yetişemiyor...

Bu arada Şile merkezi ve çevresindeki köylerde 100'den fazla sitenin yapımı devam ederken ve Satmazlı gibi bölgelerde kaçak inşaatlardan mahalleler oluşurken, İBB ve Şile Belediyesi'nin duyarsız davrandığı öne sürülüyor...

Evet; yazının başından itibaren yansıtılan manzara Maraş depreminin 11 kentte yaşayan 14 milyon insanı sadece can korkusuna düşürmediğini, sosyo ekonomik sıkıntının derinleşmesi nedeniyle, gelecek belirsizliğinin kaygılarına sürüklediğini de gösteriyor..

Deprem korkusunun Doğu Anadolu'dan İstanbul'a kadar devam ettiği bir ülkede, hırsız müteahhitler, rüşvetçi bürokratlar ve zıvanadan çıkan yapı denetim ofislerinin yol açtığı rezaletlerden sonra, konut sıkıntısını fırsat bilen vurguncular da çıkmazı derinleştiriyor...

O halde talan furyasına da devlet acil müdahale etmeli...

Çünkü yalnız deprem değil, sonrasında hırsızlık- fırsatçılık ve vurgunculuk da vuruyor bu milleti!!!