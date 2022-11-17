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Kadınların korkulu rüyası: Selülit

Medikal estetik hekimi Dr. Sevgi Ekiyor, selülit problemi yaşayanlara özel tedavi yöntemlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:24
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Korkulu rüyası: Selülit

Kadınların korkulu rüyası: Selülit
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Zayıflamak ve cildi güzelleştirmek farklı yöntemler bulunuyor. Mezoterapi hem zayıflamak hem de selülit ve çatlak problemlerinin önüne geçmek için bilinen en eski yöntemlerden biri. Mezoterapide kullanılan ilaçların güvenirliliği oldukça yüksek.
Kullandığımız ağrı kesicilere göre 70 kat daha düşük yan etki riski var. Bu nedenle mezoterapi kokteylleri vazgeçilmez ilaçlar haline gelmiş durumda.

Dr. Sevgi Ekiyor, mezoterapinin en güvenilir yöntemlerden biri olduğunun altını çizerek ‘’Mezoterapi medikal estetik alanında en çok faydalandığımız ilaçların genel bir adı. Problem yaşanan bölgeye probleme göre bir ilaç kokteyli hazırlanıp enjekte ediliyor. Burada sorunu ve tedavide kullanılacak ilaçları iyi belirlemek oldukça önemli. Hazır halde bulunan mezoterapi kokteylleri olduğu gibi, bizim tedaviye göre kullandığımız özel karışım mezoterapileri de bulunmakta. Bu neden ile konunun uzmanından yardım almanız çok önemli’’ diye konuştu.

Dr. Sevgi Ekiyor, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mezoterapi bütün vücuda uygulanabilir. Mezoterapi tedavisini saç dökülmesi, leke, akne problemi, gözenek problemi, selülit, çatlak ve cilt sıkılaştırmak istediğimiz durumlar gibi birçok farklı soruna çözüm olarak kullanabiliriz. Bunların yanı sıra mezoterapiyi sadece bir tedavi şekli olarak değil, bizi genç ve zinde tutacak bir alışkanlık gibi de düşünebiliriz. 25 yaşında tanıştığınız bir sorunu mezoterapi yöntemleri ile çözmeye başlayıp 6 aylık periyodlar halinde tedavinizi yenilerseniz kendinizi sürekli güzel tutmuş olacaksınız. Düzenli mezoterapi tedavilerine başvuran kişilerin, botox ve dolgu gibi tedavilere ihtiyacı kalmayabilir. “

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