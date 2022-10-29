Kahve telvesi baş ağrısını geçiriyor sivilceleri yok ediyor selülitleri bitiriyor

Nefis yemek tarifleri sitesinin haberine göre, dünyada telvesi ile birlikte servis edilen tek kahve çeşidi olan Türk kahvesi, kendine özgü bir hazırlama metoduna sahiptir. Suda erimeyen granüllü bir yapıya sahip olan Türk kahvesinin telvesi şifa deposu çıktı.

İŞTE KAHVE TELVESİNİN YARARLARI

Kan kolesterol düzeyinin dengelenmesini sağlayan Türk kahvesi, aşırı dalgalanmaları önler ve kalp hastalıklarına karşı vücudu korur.

Kullanılan ağrı kesici ilaçların etkilerini neredeyse yüzde 50 oranında arttırır.

Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler ve bağırsakların çalışmasını hızlandırarak kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Cildi yumuşatıcı etkiye sahip olan kahve telvesi peeling şeklinde masaj yapılarak cilde uygulandığında selülitleri giderici etkiye sahiptir. Kahve telvesi ile cilt bakımı düzenli olarak yapıldığında cilt daha parlak ve daha canlı olur.

Kahve telvesi ve karbonat kullanarak hazırlanan karışım, düzenli olarak banyodan önce vücuda sürülüp daha sonra yıkadığında istenmeyen tüylerden kurtarabilir.

İçeriğinde yer alan antioksidan bileşenler toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca kanser gibi büyük problemlere karşı koruyucu etki gösterir.

Dikkat arttırıcı ve konsantrasyonu geliştirici etkiye sahip olan Türk kahvesi zihin açıcıdır.

Baş ağrılarına iyi gelen Türk kahvesi aynı zamanda kemik ağrılarına da iyi gelebilir.

BU İŞLERE YARIYOR

Bardağın içine eklenen kahve telvesi üzerine yerleştirilen mum, yakıldığında evin tüm odalarına mis gibi kahve kokusu yayılır. Odanızın havasını değiştirmek istediğinizde kahve telvesine başvurabilirsiniz.

Nemli bir bez ile birlikte telveyi mobilya yüzeylerine sürüp temizlediğinizde mobilyalarınızın ışıl ışıl parladığını görürsünüz.

Ellerinizi kahve telvesi ile ovaladığınızda hem ellerinize sinen kötü kokuların gittiğini hem de ellerinizin yumuşacık olduğunu görürsünüz.

İçilen kahvelerin telvelerini kurutup boş bir kâseye koyun. Bu kâseyi buzdolabınıza ya da dondurucunuza yerleştirdiğinizde buzdolabında oluşan kötü kokulara engel olabilirsiniz.

Kahve telvesinin çiçeklere faydası da vardır. Kahve telvelerini saksıların dibine dökerek çiçekleriniz için gübre olarak kullanabilirsiniz. Bitki fidelerine nitrojen desteği sağlayarak daha hızlı ve sağlıklı büyümelerini sağlayabilirsiniz.

Telvelerin asidik ve aşındırıcı özelliği yüzey temizleyici olarak kullanılmasını sağlar.

Kahve telvesi ile saç boyama işlemi de yapılabilir. Saç kremi, kahve telvesi ve lavanta yağı kullanarak saç renginizi birkaç ton koyulaştırabilirsiniz.

Peki, kahve telvesi saça iyi gelir mi?

Saç diplerine peeling etkisi yaparak kan akışını hızlandırır ve saçların beslenerek daha çabuk uzamasını sağlar. Kahve telvesi diş beyazlatma için de kullanılır. Granüller dişlerdeki inatçı lekelerin çıkmasına yardımcı olur.

Telveleri su ve sabun ile karıştırıp inatçı yüzey lekelerinde kullanabilirsiniz.

Kahve telvesi sivilce izleri için de kullanılır. Düzenli olarak kullanıldığında sivilce izlerini yok eder. Peki, kahve telvesi cildi sıkılaştırır mı? Egzersiz sonrasında masaj yapılarak cilde uygulanan kahve telvesi, kan akımını arttırarak cilt hücrelerinin sıkılaşmasını sağlar.

TELVE MASKESİNİN TARİFİ

Kahve telvesi yüze tek başına uygulanabilir. Birkaç çeşit kahve telvesi maskesi vardır:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanan maske en etkili cilt maskelerinden biridir. Zeytinyağı ve Türk kahvesi karıştırılıp göz çevresi hariç tüm yüze uygulanır ve daha sonra soğuk su ile durulanır.

Bir diğer kahve telvesi maskesi için kahve telvesi Hindistan cevizi yağı kullanılır. Kahve telvesi selülit tedavisi için de kullanılır. Kahve telvesi, Hindistan cevizi yağı, ardıç yağı ve badem ezmesi kullanılarak hazırlanan karışım selülitli bölgelere sürülür ve masaj yapılarak deri altına nüfus etmesi sağlanır. Yağın sürüldüğü bölge streçle sarılarak egzersiz yapılır ve sonrada ılık su ile duş alınır.

Kahve telvesi ile ilgili en sık sorulan sorulardan biri de kahve telvesi cilde iyi gelir mi sorusudur. Kahve telvesi cilt üzerinde oldukça etkilidir:

Granüllü yapıya sahip olan telve ile cilde peeling yapıldığına ölü hücrelerden arınmayı sağlar.

Düzenli olarak yapılan kahve telvesi maskesi ile sivilce oluşumu engellenir.

Kahve telvesi siyah nokta oluşumunu önler.

Cildin nem seviyesi düzenlenir.

Kahve telvesi göz altı şişlikleri ve gözaltı mor halkaların giderilmesinde de önemli rol oynar.

Peki, selülit tedavisi için kahve telvesi ciltte ne kadar durmalı? Bu tedavi için telve maskesinin 5-10 dakika ciltte durması yeterlidir.

Kahve telvesi ve limon kullanılarak hazırlanan maske yağlı ciltlere iyi gelir.

TELVE YEMEK ZARARLI MI

Kahve telvesi faydaları ile ön plana çıksa da fazla tüketildiğinde kalp ritminde bozukluklara yol açar. Kalp hastalığı olanların kahve tüketimine dikkat etmesi gerekir. Aşırı kahve tüketimi kan basıncını arttırarak yüksek tansiyona neden olur.

Mide asidini arttırıcı özelliğe sahip olan telve özellikle reflü ve ülser hastalığı olanlar tarafından sınırlı olarak tüketilmelidir.

İçeriğinde yer alan uyarıcı bileşikler nedeniyle beyin hücrelerini tetikler ve migrene neden olabilir.

Aşırı kahve tüketimi demir emilimini engelleyerek kansızlığa neden olur. Ayrıca idrarla kalsiyum atımını hızlandırır ve kemik erimesine neden olabilir.

Türk kahvesi hamilelik ve emziklilik döneminde içeriğindeki kafeinden dolayı zararlı etkiye sahiptir. Aşırı kahve tüketimi kadınlarda yumurtlama üzerine olumsuz etki yapar.

Bazı insanlarda kahve telvesi yemek gibi bir alışkanlık söz konusudur. Kahve telvesi yemek hangi hastalığın belirtisi olabilir? Anemi hastalığına sahip olanlarda kahve telvesi yemeğe eğilim görülür.

Özellikle hamilelikte kahve telvesi yemek sık görülen bir davranıştır. Ancak kansızlık rahatsızlığına sahip olanlar eğer telve yemeğe devam ederse daha büyük problemlerle karşılaşılabilir.