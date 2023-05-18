Korkunç cinayet. Akrabasını pompalı tüfekle öldürdü

Samsun'da bir kişi, evinin önüne gelen akrabasına pompalı tüfekle ateş ederek boynundan vurup öldürdü.

Korkunç cinayet. Akrabasını pompalı tüfekle öldürdü

İHA’nın haberine göre, olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Sarıözkan (52) aralarında husumet bulunan akrabası Adem Sarıözkan'a (40) bahçe kapısının yanında pompalı tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Adem Sarıözkan olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Sarıözkan jandarma tarafından gözaltına alındı. Adem Sarıözkan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesine morguna kaldırıldıktan sonra otopsi işlemleri için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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