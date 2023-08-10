İstanbul’da günlük dairede kimyasalla korkunç cinayet. Cesedi apartman boşluğunda bulundu

İstanbul'da Muhterem Perçikli (19) tarafından günlük kiralanan daireye götürülüp öldürülen ve cesedi apartman boşluğunda bulunan Murat Arpapay (57) 'ın ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı. Evinde sakladığı paraları çalmak için plan yapan şüphelilerin, Arpapay'ın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdükleri belirlendi.

İstanbul’da günlük dairede kimyasalla korkunç cinayet. Cesedi apartman boşluğunda bulundu

Korkunç cinayet, 27 Temmuz’da 09.30’da Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir bıçak ya da silah yarası olmayan cesedin Murat Arpapay’a ait olduğunu belirledi. Arpapay’ın cesedi, şüpheli ölüm olarak değerlendirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından çıkan raporda, Arpapay’ın vücuduna sıvı enjekte edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

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GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİLERİ TESPİT EDİLDİ

Raporun ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Arpapay’ın cesedinin bulunduğu apartmanda oturmadığı ancak olaydan bir gün önce Muhterem Perçikli isimli kadınla beraber binadaki günlük kiralık dairede kaldığı belirlendi. Daireye giren çıkan kişileri araştıran polis aynı gün Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız’ın Fatih Erginoğlu’nun da aynı eve girdiğini, bu kişilerden Muhterem Perçikli’nin aynı gün saat 21.20’de evden ayrıldığını diğer 3 kişinin ise sabah saat 04.00’da binadan çıktıklarını belirledi. Ekipler, şüphelilerden Muhterem Perçikli ile Serpil Demir’i yakalayarak gözaltına alındı.

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ARPAPAY’IN EVİNDE SAKLADIĞI PARALAR İÇİN İŞLEMİŞLER

İşlemleri için emniyete götürülen Perçikli ve Demir ifadelerinde yaşananları itiraf etti. Şüphelilerin polise verdikleri ifadeye göre; Murat Arpapay sosyal medyadan tanıştığı, daha sonra yüzyüze de görüştüğü Ersen Başaka uzun yıllar İngiltere’de yaşadığını, Türkiye’ye döndükten sonra geçimini ailesinin İngiltere’den gönderdiği parayla sağladığını söyledi. Arpapay’ın paralarını evde sakladığını öğrenen Başak, paraları alabilmek için bir plan yaptı ve Muhterem Perçikli ile Serpil Demir’den yardım istedi. Plana göre Muhterem Perçikli ile Serpil Demir Ersen Başak’a ait kafeye gidecek, burada oturan Murat Arpapay ile tanışacaktı. Planı uygulayan şüphelilerden Muhterem Perçikli, tanıştığı Murat Arpapay ile önce arkadaş sonra da sevgili oldu.

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YURT DIŞINA KAÇTILAR

Olay günü Muhterem Perçikli, Murat Arpapay’la tuttuğu günlük kiralık daireye gitti. Kısa bir süre sonra Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu da aynı daireye gitti. Burada Arpapay’ın ellerini bağlayan 3 şüpheli daha sonra iğneyle Arpapay’ın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdü. Şüpheliler, Arpapay’ın cesedini binanın havalandırma boşluğuna bırakarak olay yerinden ayrıldı.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Daha sonra Arpapay’ın evine giren Ersen Başak, evdeki paraları alıp Gürcistana, cinayeti işleyen Doğan Sarıyıldız ile Fatih Erginoğlu ise Kıbrıs’a kaçtı. Olaydan sonra gözaltına alınan Serpil Demir ile Muhterem Perçikli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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