İstanbul'da korkunç cinayet! Otopark görevlisini otomobille ezerek öldürdü

İstanbul’da otopark görevlisiyle müşteri arasında çıkan otopark ücreti tartışması korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Otopark ücretini vermek istemeyen Tural M.'nin otomobille çarptığı otopark görevlisi İbrahim G. hayatını kaybetti. Olay anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul'da korkunç cinayet! Otopark görevlisini otomobille ezerek öldürdü

Olay, 10 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Tural M., otopark ücreti nedeniyle, otopark görevlisi İbrahim G. İle tartıştı.

OTOMOBİLLE SIKIŞTIRDI

Tartışmanın ardından otomobiline binen Tural M., otomobiliyle İbrahim G.'ye çarparak önündeki otomobile sıkıştırdı. Olayın ardından, çevrede bulunanlar Tural M.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tural M. ise gözaltına alındı. Ağır yaralanan İbrahim G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tural M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

esenyurtta-otopark-gorevlisi-otomobille-ezilerek-olduruldu-yenicag1.jpg

esenyurtta-otopark-gorevlisi-otomobille-ezilerek-olduruldu-yenicag2.jpg

esenyurtta-otopark-gorevlisi-otomobille-ezilerek-olduruldu-yenicag3.jpg

esenyurtta-otopark-gorevlisi-otomobille-ezilerek-olduruldu-yenicag4.jpg

(Kaynak: DHA)

İlgili Haberler
Korkunç cinayet. Akrabasını pompalı tüfekle öldürdü
Korkunç cinayet. Akrabasını pompalı tüfekle öldürdü
İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
Korkunç cinayette detaylar ortaya çıktı! Eşini öldürmeden bakın ne yapmış…
Sarıyer’de korkunç cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Gelininin ellerini bağlayıp boğazından bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet bıraktığı mektupta ortaya çıktı
Şişli'de korkunç cinayet. Silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu
Öne Çıkanlar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Son Haberler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu Şifalı Bitkiler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi Teknoloji - Otomotiv
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı! Magazin
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı!
Bu aylarda burun estetiği doğru mu Sağlık
Bu aylarda burun estetiği doğru mu
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı Dünya
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de... Magazin
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de...
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Güncel
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı