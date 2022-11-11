11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, karbon emisyonlarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösterdi. Rapora göre, emisyonlar bu kadar yüksek kalırsa, dünya 9 yıl içinde 1,5 derecelik önemli bir sıcaklık artış eşiğini yüzde 50 oranında aşma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmacılar, söz konusu durumun, daha yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için yıkıcı olacağını açıkladı.

Galeri Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 18:41
Takip Et
1/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

Dünyada küresel olarak ortalama sıcaklıklar şu anda sanayi öncesi seviyelerin 1,1 derece üzerinde bulunuyor ve bu artış şimdiden büyük iklim felaketlerine neden oldu.

2/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

Birleşmiş Milletler’in (BM) Küresel Karbon Projesi (GCP) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, gelecek 9 yıl içinde küresel sıcaklıklardaki artışın yüzde 50 ihtimal ile 1,5 dereceyi aşabileceğini gösterdi.

3/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

70'den fazla bilim insanı tarafından hazırlanan GCP raporu, ülkelerin iklim değişikliği müzakerelerinin ortasında olduğu Mısır'ın Şarm El-Şeyh tatil beldesindeki BM iklim zirvesi COP27'de açıklandı.

4/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

Raporda küresel sıcaklıklardaki artışın 1,5 dereceyi aşmasının dünyada neden olacağı yıkım ise şu maddelerle özetlendi;-10 milyondan fazla insan yükselen deniz seviyelerine karşı evlerini kaybedecek.-Temiz içme suyuna erişemeyen ya da nadiren erişen insanların sayısı yüzde 50 artacak.-Mercan resiflerinin yaklaşık yüzde 99’u kaybolacak.

5/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

London Imperial College’dan Dr. Robin Lamboll konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rapor, COP27'deki müzakerecilere şimdiye kadarki eylemlerinin yetersiz olduğunu hatırlatmalıdır" dedi.

6/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

Diğer taraftan, geçen yıl İskoçya’nın başkenti Glasgow’da yapılan COP26 iklim zirvesinde, ülkelerden Mısır'a gelmeden önce daha iddialı hedefler hazırlamaları istendi. Ancak sadece 29'u yeni planlarla ortaya çıktı.

7/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

Climate Action Tracker adlı kuruluştan farklı bir araştırmacı grubu ise bu yeni taahhütlerle bile, dünyadaki ortalama sıcaklık artışının 2100 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 2,7 derece üzerine çıkacağını tahmin etti.

8/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

Paris İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü'nün 2020'de sona ermesi nedeniyle 2015'te kabul edildi. Türkiye anlaşmayı 22 Nisan 2016'da New York’ta imzaladı.

9/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

Anlaşmaya göre, küresel sıcaklık artışı yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulacak, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürülecek.

10/10
Korkunç gerçek ortaya çıktı. Dünyayı bekleyen kaçınılmaz felaket

İnsan faaliyetleriyle ortayan çıkan sera gazları azaltılacak. Dünya genelinde karbon salınımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilecek.Fosil yakıt kullanımı azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönlendirilecek.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
1
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
2
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
4
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
5
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
6
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
7
﻿Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
﻿Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
﻿UEFA İrfan Can Kahveci'yi seçti
﻿UEFA İrfan Can Kahveci'yi seçti
﻿UEFA İrfan Can Kahveci'yi seçti
﻿Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
﻿Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
﻿Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
﻿Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi
﻿Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi
﻿Bakan Nebati TBMM'de protesto edildi
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur
﻿Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur
﻿Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Nazar etme ne olur çalış senin de olur
﻿Dünyada Atatürk için söylenen gurur verici sözler, Hiçbir lider bu kadar övülmedi
﻿Dünyada Atatürk için söylenen gurur verici sözler, Hiçbir lider bu kadar övülmedi
﻿Dünyada Atatürk için söylenen gurur verici sözler, Hiçbir lider bu kadar övülmedi
﻿İşte 10 Kasım 1938 gazete manşetleri
﻿İşte 10 Kasım 1938 gazete manşetleri
﻿İşte 10 Kasım 1938 gazete manşetleri
﻿Atatürk’ün günümüzde bile yolumuzu aydınlatan 10 sözü
﻿Atatürk’ün günümüzde bile yolumuzu aydınlatan 10 sözü
﻿Atatürk’ün günümüzde bile yolumuzu aydınlatan 10 sözü
﻿Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ilk göz ağrısıydı. Son halini görenler daha da hayran kaldı
﻿Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ilk göz ağrısıydı. Son halini görenler daha da hayran kaldı
﻿Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ilk göz ağrısıydı. Son halini görenler daha da hayran kaldı
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.
﻿Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.
﻿Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.
﻿Aleyna Tilki iç çamaşır yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı
﻿Aleyna Tilki iç çamaşır yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı
﻿Aleyna Tilki iç çamaşır yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.