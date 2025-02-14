Korkunç planını açıkladı

Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak'taki bir apartmanda oturan Y.G. ve eşi G.G. önceki akşam tartıştı. Çıkan arbedede Y.G., eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan G.G., Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir gün hastanede kalan G.G. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şizofreni hastası koca, eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı

Olayın ardından kaçan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Y.G., bir süre ormanda saklandıktan sonra gittiği Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan Y. G.'nin, yakalanmasaydı 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemede "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.