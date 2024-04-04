Körler memleketinde şaşılar padişah olur atasözünün anlamı nedir?

Körler memleketinde şaşılar padişah olur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir topluluğun içerisinde herkesin bilgisiz olması durumunda azıcık bilgisi bulunan kişinin başa geçeceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kendini ispatlamış kişi, kendini ispatlayamamış pasif kişilerin arasından sıyrılarak bir grubun başına geçer. Bu durumda da diğerlerini yönetmeye başlar.

KÖRLER MEMLEKETİNDE ŞAŞILAR PADİŞAH OLUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Zamanında sesinizi çıkarmazsanız başınıza böyle olaylar gelmesi çok normal, körler memleketinde şaşılar padişah olur."