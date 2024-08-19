Korner kullanmaya diye gitti. Saha kenarına tuvaletini yaptı

Peru’da oynanan bir kupa maçında Cantorcillo FC ile Atlético Awajun karşı karşıya geldi.
La Gran Saposoa Stadyumu’nda oynanan mücadelede dakika 71’i gösterdiğinde skandal bir olay yaşandı.
Korner kullanmak için saha kenarına gelen Sebastián Muñoz sakatlık nedeniyle oyunun durmasını fırsat bilip skandal bir harekete imza attı.
Sebastián Muñoz saha kenarında tuvaletini yapmaya kalkerken diğer futbolcular bu durumu hakeme bildirdi.
Hareketin sportmenliğe aykırı olduğuna karar veren maçın hakemi Sebastián Muñoz’a kırmızı kart gösterdi.
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