﻿Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu

YENİÇAĞ - Sercan C. GÜLER
Geçtiğimiz ekim ayında şef Kübra Şenyaylar tarafından kurulan Koro İstanbul, ilk konserini "İstanbul'a Merhaba Konseri" adıyla Santa Maria Draperis Kilisesi'nde verdi.
Konserin biletleri satışa çıkmasının ardından 4 saatte tükenirken, dinleyiciler konsere yoğun ilgi gösterdi.
Koro, İstanbul'da yaşayan diller ve inançlara dair eserlere repertuvarında yer verdi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.