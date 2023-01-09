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Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu

Şef Kübra Şenyaylar tarafından kurulan Koro İstanbul, ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 19:07
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Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu

Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu
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YENİÇAĞ - Sercan C. GÜLER

Geçtiğimiz ekim ayında şef Kübra Şenyaylar tarafından kurulan Koro İstanbul, ilk konserini "İstanbul'a Merhaba Konseri" adıyla Santa Maria Draperis Kilisesi'nde verdi.

Konserin biletleri satışa çıkmasının ardından 4 saatte tükenirken, dinleyiciler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Koro, İstanbul'da yaşayan diller ve inançlara dair eserlere repertuvarında yer verdi.

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