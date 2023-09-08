Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, Dünya Sağılık Örgütü tarafından ihmal edilmiş hastalık olarak tanımlanan uyuzun Türkiye'de pandemi sonrası görülme oranının yüzde 50 arttığını ifade etti.

KAYNAK: İHA
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti

Son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘ihmal edilmiş tropikal hastalık’ olarak tanımladığı ve hem dünyada hem ülkemizde pandemi sonrası artış yaşanan uyuz hastalığının halen varlığını sürdürdüğü açıklandı.

Türkiye'de pandemi sonrası uyuzun görülme oranının yüzde 50 arttığını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yürekli şunları dile getirdi:

“Skabiyes uyuz hastalığı senkoptes skabiyes adı verilen bir parazit tarafından oluşturuluyor. Bu parazit insan vücuduna girdiği an, insan avcuna girdiği an hemen tünel kazmaya başlıyor. Tünel kazarak evini inşa ediyor ve buraya yumurtalarını bırakarak çoğalmaya devam ediyor. Tedavi edilmedikçe de hasta kaşınmaya devam ediyor ve özellikle gece artan sıcakla artan kaşıntıdan çok muzdarip hale geliyor. Ailede bir kişi uyuz olduğu zaman çevresine de bunu bulaştırıyor. En önemli konu aslında bu tedavide. Çünkü biz tedavi verdiğimiz zaman aile bireyinin de tedavi olması gerektiğini söylüyoruz. Uyuz hastalığı kişiye bulaşınca kaşıntısı 3 hafta sonra çıkıyor”

“UYUZ HASTALIK VAKASI PANDEMİDE DAHA ÇOK ARTTI”

“Uyuz hastalığının 2018’in son çeyreğinde artığını görüyoruz" diyen Doç. Dr. Yürekli şunları belirttti:

"Aslında bu doğal seyri belli zamanlarda uyuz hastalığı vaka sayılarını arttırıyor, salgın yapıyor ve düşüşe geçiyor. Tabii ki de 2018 yılından sonra karşı karşıya kaldığımız korona virüs salgını ile evlere kapandık. Aile bireyleri olarak çok sıkı birbirimize temas ettik. 7-10 gün aynı evin içerisinde vakit geçirdik. Eğer bir birey bir eve uyuz hastalığı taşıdı ise diğer bireylere de çok kolay bir şekilde yaydı. Uyuz hastalığının artışı da bu şekilde. Biz aslında birebir doruğa çıkarmış olduk. Ama şu sıralarda uyuz hastalığını biz dermotologlar olarak yenmeyi başarıyoruz”

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