Koronavirüs kabusu geri döndü! Türkiye'de yeniden vaka patlaması yaşanıyor

Havalar soğumasıyla koronavirüs kabusu geri döndü. Özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Vuslat Boşnak, son haftalarda Covid-19 vakalarında artış yaşandığını belirterek uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Boşnak, polikliniğe başvuran hastalarda artan sayıda Covid-19 tespit edildiğini, ancak çoğu kişinin bunu grip ya da soğuk algınlığı zannederek test yaptırmadan evine gittiğini anlattı.

"VAKALAR HIZLA ARTIYOR"

Doç. Dr. Boşnak, "Özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, virüsün yayılımını hızlandırıyor. Halkımızın büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor. Ancak bu, bulaştırıcılığı azaltmıyor. Aksine, farkında olmadan birçok kişiye virüs taşıyan vakalar hızla artıyor" dedi.

"KAPALI ANLANLARA DİKKAT"

Kışla birlikte toplu taşıma, alışveriş merkezleri ve ofisler gibi alanlarda, yetersiz havalandırmanın virüs bulaşma riskinin daha da arttığını vurgulayan Boşnak, maske kullanımı ve hijyen önlemlerinin yeniden önem kazandığını ifade etti.

"TOPLUMDA YAYILMA ARTIYOR..."

Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, gibi belirtilerle gelen hastalar test yaptırmaktan kaçındığını belirten Boşnak, "Bu da toplumda sessiz bir yayılımın artmasına neden oluyor ve özellikle bağışıklığı zayıflamış olan yaşlı hastalarda ve eşlik eden kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın ağır geçmesine neden olabiliyor. Pandemiyi geride bıraktığımızı düşünsek de, Covid-19 hala hayatımızın bir parçası. Aşı, maske, hijyen ve mesafe gibi temel önlemleri hatırlamak toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.