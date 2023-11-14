Kosova'da parası yetmediği için Galatasaray forması alamayan down sendromlu kişinin videosu gündem oldu

Kosova'da parası yetmediği için Galatasaray forması alamayan down sendromlu kişinin videosu gündem oldu. Galatasaray sponsorlarından olan Dinçer Azaphan, kendisine imzalı forma hediye etti.