Kosova'da parası yetmediği için Galatasaray forması alamayan down sendromlu kişinin videosu gündem oldu. Galatasaray sponsorlarından olan Dinçer Azaphan, kendisine imzalı forma hediye etti.
15 Kasım 2023 Çarşamba
Kosova'da parası yetmediği için Galatasaray forması alamayan down sendromlu kişinin videosu gündem oldu. Galatasaray sponsorlarından olan Dinçer Azaphan, kendisine imzalı forma hediye etti.
Kosova'da parası yetmediği için Galatasaray forması alamayan down sendromlu kişinin videosu gündem oldu. Galatasaray sponsorlarından olan Dinçer Azaphan, kendisine imzalı forma hediye etti.