İngilizler'den Kerem Aktürkoğlu iddiası. Transfer planını açıkladılar

Sky Sport muhabiri Ben Heckner, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Ayşe Eser Kuşata KAYNAK: Haber Merkezi
İngilizler'den Kerem Aktürkoğlu iddiası. Transfer planını açıkladılar

Son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiası ortaya atıldı.

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10 numara pozisyonuna geçtikten sonra skorer kimliğini kaybeden Kerem, geçtiğimiz günlerde yurt dışına transferine açık kapı bırakan açıklamalar yapmıştı.
Sky Sport muhabiri Ben Heckner'in haberine göre; 25 yaşındaki kanat oyuncusu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Kerem'in aklında ise İspanya, Almanya veya İngiltere'de forma giymek var.

whatsapp-image-2023-11-15-at-11-40-37.jpegA Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu için Galatasaray'ın 15 ile 20 milyon Euro arasında bonservis talep etmesi bekleniyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 5 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

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