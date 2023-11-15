İngilizler'den Kerem Aktürkoğlu iddiası. Transfer planını açıkladılar

Son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiası ortaya atıldı.

10 numara pozisyonuna geçtikten sonra skorer kimliğini kaybeden Kerem, geçtiğimiz günlerde yurt dışına transferine açık kapı bırakan açıklamalar yapmıştı.

Sky Sport muhabiri Ben Heckner'in haberine göre; 25 yaşındaki kanat oyuncusu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Kerem'in aklında ise İspanya, Almanya veya İngiltere'de forma giymek var.

A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu için Galatasaray'ın 15 ile 20 milyon Euro arasında bonservis talep etmesi bekleniyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 5 gol ve 7 asistlik katkı verdi.