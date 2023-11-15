Dursun Özbek yıldız ismi tazminat vermeden kovdu. Masraflar çok fazla diyerek GS TV kararını verdi

Galatasaray'da televizyon depremi! Masrafların artmasından dolayı Dursun Özbek'in GS TV'yi kapatma kararı aldığı ortaya çıktı. İlk gönderilen ise ekran yıldızı Ebru Gürsoy oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dursun Özbek yıldız ismi tazminat vermeden kovdu. Masraflar çok fazla diyerek GS TV kararını verdi

Sarı - Kırmızılı camiada sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ajans 1905'ten Süleyman Rodop'un iddiasına göre 3-4 ay içerisinde GS TV'nin kapatılması kararı alındı.

Galatasaray kulübünün, yayın hayatına televizyon veya uydu alıcılarının yerine YouTube'dan devam edeceği iddia edildi.

Ayrıca Sarı Kırmızılıların bu konuda bazı çalışanlarla da yol ayrımına gittiği ortaya çıktı.

ERGUN GÜRSOY'UN KIZI GÖNDERİLDİ

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Yıllardır GS TV'de çalışan eski başkanlardan Ergun Gürsoy'un kızı Ebru Gürsoy'un da 1-2 gün önce işine son verildiği ifade edildi.

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