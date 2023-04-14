Kosova Savaşı'nda istismar edilen kadınlar için yürüyüş yapıldı

Kosova’nın başkenti Priştine’de Kosova Savaşı’nda cinsel şiddete maruz kalan kadınlara destek yürüyüşü düzenlendi. Kosova hükümetinin 14 Nisan tarihini Kosova Savaşı’nda Cinsel Şiddete Maruz Kalan Kadınları Anma Günü ilan etmesinin ardından bugün Priştine’de etkinlikler düzenlendi.

KOSOVA SAVAŞINDA 20 BİN KADIN İSTİSMAR EDİLDİ

osova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin teklifi üzerine kabul edilen anma günü çerçevesinde Priştine’de Kosova Cumhurbaşkanlığı, “Sesim Ol” isimli platform ve Kosova İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi tarafından bir yürüyüş düzenlendi. Kosovalı yetkililerin de katıldığı ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu göstericiler, kent meydanından savaş sırasında tecavüze uğrayan 20 bin kadın anısına inşa edilen Heroinat Anıtı’na yürüdü.

"ETKİLERİ DEVAM EDİYOR"

Yürüyüşe katılanlara hitap eden Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, toplumun cinsel şiddet kurbanlarına ilişkin farkındalığını artırmak için çalıştıklarını söyleyerek, “Kosova Savaşı’nın oldukça ciddi sonuçları oldu. Binlerce kadın, kız ve erkek, savaş suçluları tarafından istismar edildi. Bu günü anarken, işlenen bu suçların kurbanlar üzerinde devam eden etkisine dikkat çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Albin Kurti ve kabine üyeleri, Heroinat Anıtı’na çelenk bıraktı.