Kovid-19 kabusu geri döndü. Tam 'kurtulduk' derken yeniden ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kovid-19 kabusu geri döndü. Tam 'kurtulduk' derken yeniden ortaya çıktı

Koronavirüs pandemisinin üstünden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen etkileri sürüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, koronavirüs varyantının belirtilerinin önceki varyantla aynı olduğunu ifade ediyor.

2019 senesinde ilk vakanın Çin'de çıkmasıyla ortaya çıkan küresel sağlık krizi koronavirüs, 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın görülmesiyle birlikte Türkiye'de de başlamıştı. Yıllar sonra pandemi bitse de virüsün yayılımı dönemsel olarak sürüyor.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, tüm dünyaya yayılan koronavirüs hastalığının belirtilerini taşıyan yeni mutant ile ilgili açıklamalarda bulunurken, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenlerden de bahsetti.

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"VİRÜS HALA ORTALIKTA DOLAŞIYOR"

Dr. Demir, Kovid-19 pandemisinin ilan edilmesinin üstündendört yıldan fazla bir süre geçtiğini, fakat küresel pandemiye sebep olan virüsün hala ortalıkta dolaştığını söyledi.

KP.3 varyantının uzun bir serinin en sonuncusu olduğunu belirten Demir, bu varyantın belli bir mevsimsel bir seyir izlemediğini ve salgın dalgasının yılın herhangi bir döneminde ortaya çıkabildiğini söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nde (CDC) salgınları inceleyen uzman ekipler, her sene Temmuz ayında Kovid vakaları ve hastaneye yatışlarda ani bir artış gözlemlendiğini ifade ediyor. Buna, yaz dönemi dalgası ismini veriyorlar. Demir, bu yaz, Kovid dalgasının yayılımının yükselmesinin insanların festival ve konserler gibi fiziksel yakınlık gerektiren ortamlarda olmasına bağladı.

Demir, koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri de anlattı. Demir, vatandaşlara, fiziksel mesafe kurallarına uymaları gerektiğini, kalabalık alanlarda maske takılmasını, hijyene önem verilmesini, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yönde beslenme veya takviye gıda almaları gerektiğini, kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi.

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