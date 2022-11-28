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Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin, astım krizi geçirme riskini iki katına çıkardığını ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:23
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Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi astım krizi riskini artırıyor mu?

Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
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Business Standard'ın haberine göre, İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesinde 2 bin 312 astım hastasının verileri incelendi. Bilim insanları bu kapsamda, aylık olarak kontrol grubundan sosyal etkinlikler, maske kullanımı ve astım belirtilerine dair verileri topladı.

Araştırmada, İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmeye başlamasıyla Mart 2021'de yüzde 1,7 olan astım krizi geçirme oranının, Ocak 2022'de iki kattan fazla artarak 3,7'ye çıktığı görüldü. Queen Mary Üniversitesinde Solunum Enfeksiyonu ve Bağışıklık Profesörü Adrian Martineau, çalışmanın Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından astım krizi görülme oranının yükseldiğini ortaya koyduğunu duyurdu. Martineau, salgın döneminde uygulanan maske ve mesafe gibi bazı tedbirlerin solunum kaynaklı bazı rahatsızlıkların ilerlemesine engel olabileceğinin altını çizdi.

Nefes darlığı ve göğüste sıkışmanın yanı sıra hırıltı ve öksürüğün astım belirtileri olduğu biliniyor. Dünya en az 300 milyon, İngiltere'de ise 5 milyondan fazla astım hasta olduğu belirtiliyor.

AA

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