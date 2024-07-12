Köy imamının "Namazın kılınmadan namazını kıl" yazısı cemaati artırdı

Kaynak: İHA
Köy imamının "Namazın kılınmadan namazını kıl" yazısı cemaati artırdı

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Sobuca Mahallesi'nde köy imamı, cemaatin namaza ilgisini artırmak için caminin kapısına dikkat çekici bir tabela astı. Tabelayı okuyan köylüler ve yoldan geçenler, namazın önemini kavrayarak daha fazla dikkat etmeye başladı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Sobuca Mahallesi'nde görev yapan köy imamı, cemaatinin namaza olan ilgisini artırmak amacıyla farklı bir yöntem denedi. Hutbe ve vaazlarında sık sık namazın önemine vurgu yapmasına rağmen beklediği geri dönüşü alamayan imam, caminin kapısına dikkat çekici bir tabela astı.

Bu tabela, sadece köylülerin değil, aynı zamanda yoldan gelip geçenlerin de dikkatini çekti. Tabelayı okuyanlar, namazın önemini kavrayarak daha fazla dikkat etmeye başladı. İmamın bu yaratıcı yaklaşımı, köyde namaz kılma oranının artmasına katkı sağladı. Köy halkı, tabelanın namazın önemini hatırlatıcı bir araç olduğunu ve kendilerini ibadete teşvik ettiğini belirtti.

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