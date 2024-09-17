Köyde çıkan yangında 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Köyde çıkan yangında 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan ve 4 evin yandığı köye giden Kaymakam İzzet Cem Eser incelemelerde bulundu.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyuva köyünde Tevfik S., İsmail S., Sabahattin S. ve Hasan S.'ye ait evlerde elektriksel bir sorundan dolayı çıkan yangında 2 ev tamamen yanarken 2 ev ise kısmen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören çevredeki köy sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Durumu öğrenen ekipler kısa süre içerisinde olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 5 saatlik bir müdahale sonrası söndürüldü.

Olay sonrası beraberinde jandarma ekipleri ile köye giden Kaymakam Eser ise incelemelerde bulunarak olayla ilgili bilgi aldı.

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