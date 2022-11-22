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Köylü böyle dert yandı: Pazara gidiyoruz poşeti dolduramıyoruz

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde üzüm bağcısı emekli vatandaş, İYİ Partili Ahmet Erdemli'ye geçinemediğini anlattı, milyonların sesi oldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:00
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Köylü vatandaş İYİ Partili Ahmet Erdemli'ye böyle dert yandı: Pazara gidiyoruz poşeti dolduramıyoruz

Köylü böyle dert yandı: Pazara gidiyoruz poşeti dolduramıyoruz
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İYİ Parti İstanbul kurucularından Ahmet Erdemli’nin yaptığı ziyaretler esnasında karşılaştığı Yaşar Tokgöz isimli vatandaş, 67 yaşında olduğunu ve geçinmekte zorlandığını söyledi.

Tokgöz, “Ne kemer ne kayış hiçbir şey kalmadı, patladı gitti yeter artık! 3500 lira maaş alıyorum. Bakkala borç mu ödeyim kömür mü alayım elektrik su mu ödeyim hangisini ödeyeyim?” diye isyan etti.

"Akşener'in selamını getirdim" diyen Erdemli'ye 67 yaşındaki vatandaşa söyledikleri özetle şöyle:
“Kardeşim biz hangi derdimizi anlatalım? Şeker, üzüm, sigara olmuş o kadar para. Et, süt dünyanın parası. Her şeye zam geliyor da üzüme niye zam geliyor. Üzüm bağcısıyım. Derdimiz anlatmayla bitmez. Pazara gidiyoruz poşeti dolduramıyoruz. Aldığım emekli aylığı yetmiyor. Ben zaten ölmüşüm. Ne anlatayım, hangi birisini anlatayım?”

İşte o anlar:


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Abbas
22.11.2022 11:22
Atatürk köylü milletin efendisi dedi, ondan sonra geçinemeyen efendi köylü şehre göçtü, kısa bir süre için çocukları okudu, hayat iyileşti, sonra okuyan da çöp olunca, aç kaldı yandaş değilse  
 
vatandaş
22.11.2022 11:16
neden poşete zam gelmedi ohhhhh çatkayın :))))  
 
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