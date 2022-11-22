Köylü böyle dert yandı: Pazara gidiyoruz poşeti dolduramıyoruz

İYİ Parti İstanbul kurucularından Ahmet Erdemli’nin yaptığı ziyaretler esnasında karşılaştığı Yaşar Tokgöz isimli vatandaş, 67 yaşında olduğunu ve geçinmekte zorlandığını söyledi.



Tokgöz, “Ne kemer ne kayış hiçbir şey kalmadı, patladı gitti yeter artık! 3500 lira maaş alıyorum. Bakkala borç mu ödeyim kömür mü alayım elektrik su mu ödeyim hangisini ödeyeyim?” diye isyan etti.



"Akşener'in selamını getirdim" diyen Erdemli'ye 67 yaşındaki vatandaşa söyledikleri özetle şöyle:

“Kardeşim biz hangi derdimizi anlatalım? Şeker, üzüm, sigara olmuş o kadar para. Et, süt dünyanın parası. Her şeye zam geliyor da üzüme niye zam geliyor. Üzüm bağcısıyım. Derdimiz anlatmayla bitmez. Pazara gidiyoruz poşeti dolduramıyoruz. Aldığım emekli aylığı yetmiyor. Ben zaten ölmüşüm. Ne anlatayım, hangi birisini anlatayım?”



İşte o anlar:





